Thiago Braz foi medalha de ouro no Rio 2016 e bronze em Tóquio 2020 - Divulgação/AFP

Thiago Braz foi medalha de ouro no Rio 2016 e bronze em Tóquio 2020Divulgação/AFP

Publicado 28/05/2024 11:00

Rio - Medalhista de ouro no Rio em 2016 e bronze em Tóquio em 2020, Thiago Braz está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro, de 30 anos, recebeu 16 meses de suspensão da World Athletics, a entidade máxima do atletismo mundial, por violar as regras de antidoping. Ele testou positivo para a substância ostarina e estava suspenso provisoriamente desde julho do ano passado.

Thiago Braz realizou exame no dia 2 de julho do ano passado e estava suspenso provisoriamente desde o dia 28 do mesmo mês. A ostarina ajuda no aumento de massa muscular e é uma substância proibida nos esportes. A jogadora de vôlei Tandara foi suspensa por quatro anos pelo uso da mesma substância, enquanto o zagueiro Manoel, do Fluminense, foi suspenso por oito meses.

O brasileiro só poderá voltar a competir em 27 de novembro deste ano, três meses após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris. Campeão olímpico no Rio em 2016 e bronze em Tóquio em 2020, Thiago Braz é um dos principais nomes do salto com vara. Além das medalhas olímpicas, ele também conquistou uma prata no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado 2022.