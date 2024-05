Seleção feminina de vôlei venceu mais uma na Liga das Nações - Divulgação / Time Brasil

Seleção feminina de vôlei venceu mais uma na Liga das Nações Divulgação / Time Brasil

Publicado 28/05/2024 12:16 | Atualizado 28/05/2024 12:18

Rio - A seleção brasileira de vôlei feminina segue invicta na Liga das Nações. Na estreia de Thaisa, que anotou 11 pontos, o Brasil venceu o Japão por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 24/26, 26/24, 19/25, 25/20 e 15/11. Gabi liderou a equipe com 25 pontos.

O Japão dificultou a vida do Brasil desde o início. Koga foi a maior pontuadora do jogo com 29 pontos. A seleção japonesa ficou na frente do placar em duas ocasiões — no primeiro e terceiro set —, mas as brasileiras reagiram e venceram no tie-break.

Com a vitória, a seleção brasileira feminina manteve o 100% de aproveitamento com cinco vitórias em cinco partidas e lidera a Liga das Nações com 14 pontos. O Brasil volta a quadra na próxima quinta-feira (30), às 8h30 (de Brasília).