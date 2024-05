Loco Abreu estava sem clube desde sua saída do César Vallejo, do Peru - Reprodução/Redes sociais

Loco Abreu estava sem clube desde sua saída do César Vallejo, do PeruReprodução/Redes sociais

Publicado 28/05/2024 14:17 | Atualizado 28/05/2024 14:33

Rio - Ídolo da história recente do Botafogo, o ex-atacante uruguaio Loco Abreu é o novo treinador do Dorados de Sinaloa, clube da Liga de Expansión MX, a segunda divisão local. Ele vestiu a camisa do clube entre as temporadas de 2005 e 2006.

Em sua passagem como jogador do Dorados, Loco marcou 22 gols em 34 jogos e foi artilheiro do Apertura 2005 e do Clausura 2006. A informação de sua contratação por parte do clube mexicano é do portal "AM".

Figura marcante com a camisa 13 do Botafogo, o uruguaio estava sem clube desde agosto de 2023, quando deixou o Universidad César Vallejo, do Peru. Aos 47 anos, Loco Abreu também já foi técnico de Santa Tecla, de El Salvador, Always Ready, da Bolívia, e Boston River e Paysandú, ambos do Uruguai.

O Dorados de Sinaloa já teve como técnico Diego Armando Maradona, no segundo semestre de 2018. O argentino assumiu a equipe na última colocação, conseguiu boa campanha de recuperação e chegou até a final do Apertura. Na ocasião, perdeu o título para o Atlético San Luís.