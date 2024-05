Ensaio de Aimèe Alvarez - Reprodução / Twitter

Ensaio de Aimèe Alvarez Reprodução / Twitter

Publicado 28/05/2024 14:44

Rio - A musa do América do México, Aimèe Alvarez, fez uma promoção de 50% de desconto no OnlyFans, após o bicampeonato nacional do seu clube. Porém, uma foto publicada por ela no Twitter gerou repercussão entre seus seguidores. Ela foi questionada sobre a possibilidade de ser mulher trans e respondeu seus fãs com uma proposta.

fotogaleria

"Tire suas dúvidas se inscrevendo no meu OnlyFans, que está em 50%", publicou a modelo, que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Aimèe Alvarez se tornou conhecida em 2018, quando participou de uma festinha envolvendo os jogadores da seleção mexicana antes da Copa do Mundo da Rússia. Além dela, outras 29 mulheres estiveram presentes.