É a primeira final de Liga dos Campeões da carreira de Edin Terzic - Frank Fife / AFP

É a primeira final de Liga dos Campeões da carreira de Edin TerzicFrank Fife / AFP

Publicado 28/05/2024 18:15 | Atualizado 28/05/2024 18:16

Alemanha - O técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (28), e o assunto foi a final da Liga dos Campeões diante do favorito Real Madrid. Na conversa com os jornalistas, ele disse que o seu time está pronto para entrar em campo e brigar pelo título do mais nobre torneio europeu.

"Precisamos acreditar que podemos alcançar grandes coisas. Temos que fazer de tudo para trazer o troféu de volta para Dortmund. Já faz muito tempo desde a última conquista", afirmou o comandante.

A última vez que a equipe alemã deu a volta olímpica pela competição europeia foi em 1997. Depois, o Borussia disputou novamente uma decisão em 2013, mas teve de amargar o vice-campeonato em confronto com o Bayern de Munique.



E os resultados recentes mostram que Terzic está correto em duvidar de favoritismo antecipado. Principalmente se levarmos em conta as decisões recentes. Na Inglaterra, o tetracampeão nacional Manchester City foi superado pelo Manchester United e levou o troféu da Copa da Inglaterra.



A Liga Europa também apresentou um improvável campeão nesta temporada. A Atalanta encerrou uma invencibilidade de 51 partidas do Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, e conquistou a taça com um emblemático 3 a 0 em Dublin.

Recordista em participações no torneio, o rival espanhol é o maior vencedor da Liga dos Campeões, com 14 troféus. "Eles tiveram essaexperiência 14 vezes (de levantar o título do torneio). Mas o nosso objetivo é sempre dividir tudo em um jogo", afirmou Terzic.

A final desta edição da Liga dos Campeões está marcada para este sábado (1), em Wembley, às 16h (de Brasília)