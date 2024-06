Casaco da seleção brasileira na Copa de 1958, de Pelé, vai a leilão com lance inicial de R$ 114 mil - Divulgação

Casaco da seleção brasileira na Copa de 1958, de Pelé, vai a leilão com lance inicial de R$ 114 mil Divulgação

Publicado 10/06/2024 14:23

Um leilão com peças rara de Pelé teve início nesta segunda-feira (10), pela internet, e conta com um casaco da seleção brasileira campeã do mundo de 1958, utilizada e autografada pelo Rei do Futebol, que à época tinha 17 anos. O lance inicial é de R$114 mil.

Esse casaco, na cor verde e com detalhes em amarelo e o escudo da CBD centralizado com o nome Brasil logo abaixo, chegou a ser um presente de Pelé ao amigo Luiz Carlos, meia do Atlético Mineiro, na década de 70.



O ex-jogador ficou com a peça até os anos 2000 e o deu de presenta a um sobrinho. Durante um evento em 2007, Pelé deu o autógrafo.



Outro agasalho da seleção brasileira, mas da de 70, também está em leilão. O item foi usado no amistoso, vencido por 5 a 0, contra o Chile. Pelé marcou duas vezes na partida, disputada no Morumbi. O lance inicial do item é de R$ 27.700.



Por fim, uma camisa com edição especial produzida especialmente para o lançamento do Café Pelé. A peça é uma réplica do uniforme da seleção brasileira e também é autografada, assim como possui certificado de autenticidade. O lance inicial é de R$40.800.



O leilão organizado pela Play For a Cause vai até o dia 29 de junho.