Iara Cuevas é musa do River PlateReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 16:45

Rio - A musa do River Plate, Iara Cuevas, vem fazendo muito sucesso nas redes sociais. Dona de um corpão, ela exibe suas curvas no Instagram e recebe muitos elogios dos seus seguidores na plataforma. Recentemente, ela publicou um vídeo utilizando a camisa do tetracampeão da Libertadores.

"Tem que publicar mais conteúdos com essa camisa", "Quase me fez mudar de time", "O melhor time e a mulher mais bonita", "Sou Boca, mas por você aguento o River", foram alguns dos comentários dos seguidores.

Iara Cuevas tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. No Twitter, a beldade divulga conteúdo adulto para seus fãs na redes social.