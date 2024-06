Bronny James ao lado de seu pai, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers - Getty Images

Publicado 20/06/2024 16:54

Empresário do craque e astro da NBA LeBron James, Rich Paul, que também agencia o filho do destaque do Los Angeles Lakers, revelou que três franquias da principal liga de basquete do mundo estão de olho em Bronny James para o próximo draft, marcado para os dias 26 e 27 de junho.

Em entrevista à ESPN, Rich afirmou que Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks e Toronto Raptors são as equipes interessadas em Bronny.

"Há outras equipes que amam Bronny. Por exemplo, Minnesota, Dallas, Toronto. Se não for o Lakers, será outro. Minnesota adoraria colocar Bronny, mas não sei quem será seu dono. Nico Harrison (GM do Dallas Mavericks) é como um tio para Bronny. Se os Lakers não o levarem aos 55, Dallas o pegaria aos 58 e lhe daria um contrato garantido. Masai (Ujiri, presidente do Toronto Raptors) o ama. Podiam levá-lo sem sequer vê-lo aos 31 anos. Os treinos não são tudo para estas equipes", disse.

Bronny James chegou a participar de atividades com os elencos de Lakers e Phoenix Suns, outras duas franquias que observam o cenário do draft.