Musa do Manchester United, Belle Olivia, - Reprodução / Instagram

Musa do Manchester United, Belle Olivia,Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 16:14

Rio - A musa do Manchester United, Belle Olivia, de 21 anos, abordou um tema que gera bastante polêmica: o tamanho ideal do pênis. A beldade, que tem uma conta no OnlyFans, afirmou que já conversou com outras mulheres e parceiros com um órgão grande demais geram incômodo.

fotogaleria

“Não tem essa de ‘quanto maior melhor’. Isso é uma besteira. Somos pequenas e isso é uma ‘desvantagem’ para nós. Ficamos muito doloridas fazendo conteúdo e isso não tem graça. O comprimento ideal para mim e para muitas das garotas com quem conversei é 16,5 cm. Isso é tudo o que queremos”, garantiu ela, de acordo com o Daily Star.

Belle é umas das criadoras de conteúdo para maiores que mais faturam no Reino Unido. No ano passado, ela virou notícia ao revelar que consegue pagar o aluguel de sua cobertura luxuosa em Manchester, na Inglaterra, trabalhando apenas 10 minutos por dia.