A contratação de Casemiro em 2022 custou ao Manchester United cerca de R$ 365 milhões à época - AFP

Publicado 21/06/2024 15:50

Inglaterra -, o volante Casemiro pode estar de saída do futebol europeu. Segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, o brasileiro está na mira de dois clubes da Arábia Saudita: Al-Hilal, que conta com Neymar em seu plantel, e Al-Nassr, que tem nomes como Sadio Mané e Cristiano Ronaldo no elenco.