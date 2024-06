Anéis olímpicos instalados na Torre Eiffel, principal cartão postal de Paris - Divulgação / Paris 2024

Publicado 21/06/2024 14:59

Paris - Os Jogos Olímpicos se aproximam e a principal preocupação da polícia francesa antes do evento é o terrorismo islâmico. O país está em seu nível mais alto de alerta e também se prepara para uma eleição parlamentar no fim deste mês.

Em maio, inclusive, um homem suspeito de planejar um ataque em nome do Estado Islâmico no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, durante as Olimpíadas, foi preso.

"O terrorismo islâmico continua sendo nossa principal preocupação. Ainda não há uma ameaça clara contra os Jogos e o nosso país, mas gostaria de lembrar que, no fim do mês passado, um indivíduo foi preso em Saint-Etiénne porque estava planejando um projeto que visava diretamente aos Jogos Olímpicos", declarou Laurent Nuñez, chefe da polícia de Paris, em entrevista coletiva.

A abertura das Olimpíadas será realizada ao ar livre às margens do Rio Sena, no dia 26 de julho. São esperadas mais de 300 mil pessoas para acompanhar a cerimônia, que contará com um desfile de barcos com os membros das delegações.