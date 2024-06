Confira o resultado do segundo treino livre do GP da Espanha: 20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min15s070 19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min14s807 18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min14s402 17º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min14s345 16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min14s257 15º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min14s211 14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min14s091 13º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min14s081 12º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min14s053 11º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min14s021 10º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min13s924 9º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min13s766 8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min13s722 7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min13s622 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min13s597 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s504 4º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s443 3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s319 2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min13s286 1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min13s264 Os pilotos voltam para a pista espanhola no sábado para o terceiro treino livre, às 7h30 (horário de Brasília). A sessão classificatória será às 11 horas. E, no domingo, a largada da corrida está agendada para as 10 horas. A maioria dos pilotos aproveitou parte da sessão para treinar longos trechos, como ensaio para a corrida de domingo. O circuito catalão é um dos mais populares do campeonato entre os pilotos porque sediou durante muitos anos os testes da pré-temporada. Neste contexto, a Red Bull parece não ter acertado ainda em seus ajustes. Sem empolgar no treino da manhã, a equipe austríaca teve como melhor resultado na segunda sessão a quinta posição de Max Verstappen. O mexicano Sergio Pérez foi apenas o 13º colocado. Não por acaso a Mercedes foi uma das poucas que não apresentou atualizações em Barcelona, por estar focada em revisar o pacote que vinha usando desde o início do ano. McLaren, Alpine e Williams também não levaram novidades para a décima etapa do campeonato. As demais tentam inovar e surpreender os rivais com novas asas traseiras e sidepods, além de alterações nos freios. Ao longo da semana, o diretor técnico da Mercedes, James Allison, afirmou que a equipe enfim havia encontrado formas de melhorar a performance do carro, como se tivesse feito uma grande descoberta. O resultado de Hamilton, nesta sexta, pode ser o primeiro bom resultado após estas buscas nas questões aerodinâmicas do time. O início da segunda sessão parecia repetir esse domínio, com as quatro equipes se alternando nas primeiras posições. George Russell, companheiro de Hamilton na Mercedes, também liderou. Na prática, a equipe confirmou que encontrou mais equilíbrio em seus carros após sofrer nas nove etapas anteriores desta temporada. Correndo em casa, Sainz registrou a segunda melhor marca do dia, com 1min13s286, confirmando o domínio também verificado pela manhã, com Ferrari e McLaren brigando pelas primeiras posições. No treino que abriu o dia, a Red Bull também se destacou, ao contrário da Mercedes, que foi apenas coadjuvante.

O heptacampeão mundial foi um segundo mais veloz do que a melhor marca do primeiro treino livre, obtido por Norris, com 1min14s228. Hamilton anotou 1min13s264 por volta da metade da segunda sessão e não perdeu mais a vaga no topo da tabela de tempos. Desta vez, o piloto da McLaren foi o terceiro mais veloz, com 1min13s319.