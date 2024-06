Instituto Ayrton Senna celebra 30 anos com campanha com participação de Galvão Bueno - Divulgação

Publicado 21/06/2024 14:15

O Instituto Ayrton Senna contou com a participação de Galvão Bueno na campanha de celebração dos 30 anos de sua criação. O tricampeão de Fórmula 1 e o narrador eram grandes amigos.



Galvão Bueno participou de um filme lançado nas redes sociais para destacar o legado deixado pelo piloto, que morreu em 1 de maio de 1994, dois meses depois de confidenciar à irmã, Viviane Senna, o desejo de fundar uma organização para oferecer mais oportunidades às crianças e jovens brasileiros.

"Ayrton acabou sendo o irmão que nunca tive. Ele tinha uma condição de cidadão, pessoa, de caráter tão excepcional quanto a capacidade dele de piloto", diz Galão no início do vídeo.



Fundado em novembro de 1994 pela família de Ayrton Senna, o Instituto celebra três décadas de impacto social, promovendo iniciativas inovadoras e transformadoras na educação.

Entre os projetos desenvolvidos estão iniciativas voltadas para a alfabetização, melhoria dos níveis de aprendizagens e melhora das soft skills dos estudantes, como resiliência, foco, empatia e criatividade. Ao longo de sua história, o Instituto realizou mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3 mil cidades brasileiras.



"Nossa missão é não só superar obstáculos históricos, como a alfabetização e o combate à evasão escolar, mas também preparar as novas gerações com as habilidades necessárias para viver, conviver e trabalhar com sucesso no século 21”, afirma Viviane Senna, presidente do Instituto.