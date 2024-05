Ayrton Senna conquistou 41 vitórias e 65 poles em 161 GPs de Fórmula 1 - Slawomir Macczak / AFP

Ayrton Senna conquistou 41 vitórias e 65 poles em 161 GPs de Fórmula 1Slawomir Macczak / AFP

Publicado 01/05/2024 08:00

Há exatamente 30 anos a Fórmula 1 perdia um de seus maiores pilotos de todos os tempos, em um grave acidente na pista de Ímola, pelo GP de San Marino. Aquele 1 de maio de 1994 impediu o sonho de Ayrton Senna alcançar o recorde de cinco títulos à época, de Juan Manuel Fangio, e de ampliar sua marca de 65 poles, que viria a ser superada anos depois. Ainda assim em 161 GPs, o brasileiro tricampeão possui marcas que seguem sem ser batidas na Fórmula 1.

Rei de Mônaco



Desde a morte de Senna, o mais tradicional circuito da categoria já recebeu outras 29 corridas e, mesmo assim, nenhum outro piloto conseguiu igualar as seis vitórias de Senna no GP de Mônaco.

O brasileiro venceu na pista de rua de Monte Carlo em 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. E só não foi primeiro lugar em 1988 com a histórica McLaren MP4/4 porque errou. Naquele ano, ele liderava com muita folga sobre Alain Prost, mas seguiu andando no limite porque queria dar uma volta no companheiro, entrou demais em uma zebra, perdeu o controle e bateu.

O heptacampeão Michael Schumacher chegou perto, mas parou em cinco. Mesmo número de Graham Hill, que conseguiu a marca antes do brasileiro.

Vitórias seguidas no mesmo GP



Passaram-se 30 anos e ninguém conseguiu superar as cinco vitórias seguidas de Senna num mesmo GP. Senna fez isso em Mônaco (1989, 1990, 1991, 1992, 1993), mas outro piloto conseguiu, pelo menos igualá-lo.

Lewis Hamilton e Max Verstappen podem superar recorde de Senna Divulgação/F1

Trata-se do grande fã e heptacampeão, Lewis Hamilton. O inglês conseguiu o feito no GP da Espanha (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) e já teve duas oportunidades de superar o ídolo e não conseguiu. Em 2024 terá nova chance.

Nesta temporada, Max Verstappen também pode chegar na dupla. Soberano no GP de Abu Dhabi nos últimos quatro anos (2020, 2021, 2022, 2023), o holandês tricampeão é o favorito na corrida no fim do ano.



Poles seguidas



Conhecido pela velocidade e pelo talento de tirar o máximo do carro em uma volta lançada, Senna brilhou muito nos treinos classificatórios, mesmo quando não tinha o melhor carro. Mas ele obteve 8 poles seguidas nas temporadas de 1988 e 1989, quando a McLaren era a equipe dominante.

Foi entre os GP da Espanha de 1988 e dos EUA de 1989. Ele ainda chegou perto também nos anos em que conquistou o bicampeonato e o tri, entre o GP da Espanha de 1990 e o GP de Mônaco de 1991.



Leia mais: Séries revisitam história de Senna nos 30 anos de sua morte

Alain Prost com a Williams de 1993, Schumacher com a Ferrari de 2000 e 2001 e Lewis Hamilton com a Mercedes de 2015, conseguiram sete. Max Verstappen, entretanto, tem chance real de superar o brasileiro em breve.

Atualmente, o holandês vem de seis poles seguidas, desde o GP de Abu Dhabi de 2023, último da temporada, com as cinco em 2024. Com a Red Bull sobrando, ele pode bater o recorde no GP de Mônaco deste ano.

Poles seguidas no mesmo GP



Por ironia do destino, a pista de Ímola, onde morreu, é também onde ele mais conseguiu poles seguidas na Fórmula 1. Pelo GP de San Marino, o tricampeão largou em primeiro lugar entre 1985, em seu primeiro ano com a Lotus, até 1991, com a McLaren.

Ele só perdeu o domínio diante dos carros da Williams de 1992 e 1993, que eram muito superiores aos rivais. Já na trágica corrida, Senna voltou à pole.





Classificações nos treinos no Top-10



Mais uma vez, o desempenho acima da média nos treinos classificatórios coloca Ayrton Senna em uma marca difícil de ser superada. De 1985, no GP da Holanda, até 1994, ele ficou sempre entre os 10 primeiros colocados no grid de largada.

São 137 GPs seguidos, em 10 temporadas. Sendo que a pior colocação foram dois oitavos lugares. Como comparação, o segundo colocado nesta estatística é Prost, com 109 GPs.



Outras marcas de Senna entre os principais pilotos



- Com 65 poles, está em terceiro lugar, atrás de Hamilton (104) e Schumacher (68). E atualmente o único que pode ultrapassá-lo é Max Verstappen, que ainda está longe (37) e precisa de mais temporadas.

- As 41 vitórias mantém o tricampeão no top-10, mas cada vez mais distante do recordista Hamilton (103). Mas entre os pilotos de sua época, só está atrás de Schumacher (91) e Prost (51). Verstappen (57) e Vettel (53) também estão à frente.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Senna Brasil (@sennabrasil)

- No total de pódios, Senna caiu para o oitavo lugar, já que atualmente são muito mais corridas. Ao todo, foram 80. Hamilton tem 197, Schumacher 155 e Prost, 106.



- O brasileiro ainda é o segundo com mais corridas vencidas liderando todas as voltas (19), perdendo apenas pro heptacampeão inglês (23).