Flávia Maria de Lima é medalhista pan-americanaReprodução

Publicado 20/06/2024 18:45

Rio - A velocista Flávia Maria de Lima, medalhista pan-americana, relatou estar vivendo um drama em sua vida pessoal. Chorando, ela contou em suas redes sociais que trava uma batalha judicial com seu ex-marido, que usa sua presença em competições internacionais como argumento para tentar tirar a guarda de sua filha.

"Foi um ano com começo conturbado, com situações pessoais perturbadoras. Ano que estou passando por processo de divórcio. No começo do ano, meu ex começou a perseguir minha carreira judicialmente. Então, toda competição que estava participando, ele estava protocolando um processo na tentativa de tirar a guarda da minha filha. Tentando me desestabilizar. Também utilizando os Jogos Olímpicos como algo para tentar tirar minha filha de mim. Como se fosse um crime ter uma carreira, uma mulher ter profissão, e se fosse crime uma mãe ter que viajar para trabalhar. É triste saber que existam pessoas incapazes de aceitar o sucesso do outro, e são capazes de não aceitar o fim do relacionamento. A ponto de prejudicar outra pessoa, a ponto de não querer vê-la subir de novo na vida. Graças a Deus essa pessoa saiu da minha vida. Eu agradeço todos os dias por Deus ter tirado esse ser da minha vida", disse Flavia

Recentemente, Flávia teve bom desempenho em competições que disputou na Itália e na Espanha. Ela ainda tem esperança de conseguir vaga nas Olimpíadas de Paris.

"Vim para Europa, abri mão de algumas competições no Brasil, lógico, para não ficar longe da minha filha, não ter mais protocolos contra minha carreira. Não desisti do sonho olímpico. Ir para Olimpíadas vai mudar minha vida e da minha filha. Estou por nós. Algo que nunca tive porque tinha uma pessoa atrasando a minha vida. Agora, que tenho a liberdade de escolha, consigo viver a minha carreira de forma leve, sem carregar fardos que foram colocados em mim, sem ser humilhada e diminuída. Sei o tamanho da grandeza que tenho. Eu vim para Europa com medo de perder minha filha. O amor que tenho pela minha filha é imenso demais. Mas vim por nós duas. Porque não vim a passeio. Eu vim pelo meu trabalho, em busca de algo melhor para nós duas. E está acontecendo", afirmou.

Segundo Flávia, a relação conturbada com seu ex-marido chegou, inclusive, a prejudicar seu desempenho esportivo.

"Vocês têm noção, gente? Em 2015, eu já namorava meu ex. Em 2016 ele começou a fazer pressões psicológicas para abandonar o treino e morar com ele, e desde então eu nunca mais consegui chegar ao nível que estava. Agora que ele saiu da minha vida, Deus agiu, e eu voltei ao nível que sempre sonhei. E que tinha condições de chegar novamente. Aqueles 600m de 2015 não me deixava desistir. Eu nunca desisti por causa dele e hoje consegui repetir essa marca. Deus tirou o encosto da minha vida. Nunca mais vou deixar homem na minha vida fazer o que ele fez comigo. Isso não é amor. Nunca foi. E eu tenho que me amar mais", finalizou.

