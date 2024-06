Marcelo Gallardo teve problemas com Benzema - Divulgação / Al-Ittihad

Marcelo Gallardo teve problemas com BenzemaDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 20/06/2024 17:20

Rio - Demitido do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, a mais de um mês, o treinador Marcelo Gallardo deixou a função após ter pedido a saída de Karim Benzema da equipe. O fato foi revelado pelo presidente da instituição, Louay Nazer, nesta quinta-feira.

"Gallardo cometeu erros significativos ao pedir a remoção de Benzema, o que é inaceitável. Ele (Benzema) é uma parte essencial do projeto da Arábia Saudita e do clube ", afirmou.



A saída do argentino foi a segunda de um treinador por conta do francês. Antes de Gallardo, o português Nuno Espirito Santo também "bateu de frente" com Benzema e acabou deixando a função no Al-Ittihad.



O Al-Ittihad discute três nomes para assumir a equipe na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista italiano, Fabrizio Romano, o nome de Stefano Pioli, ex-treinador do Milan, vem sendo avaliado pela equipe saudita.