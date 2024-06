Renata Silveira é narradora da TV Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2024 17:55 | Atualizado 20/06/2024 17:56

Rio - A narradora Renata Silveira, da TV Globo, foi criticada na Web por um internauta por conta de seu desempenho no jogo entre Internacional e Corinthians, na noite da última quinta-feira (19). No entanto, o problema é que a profissional não foi a responsável pela narração da partida.

"Não sei o que foi pior hoje, o time do Corinthians ou a narração da Renata Silveira no Premiere. Ruim demais", escreveu o usuário.

No horário do jogo entre Inter e Corinthians, Renata estava trabalhando na transmissão de Cruzeiro x Fluminense, pela TV Globo. A locutora fez questão de responder a crítica infundada.

"Deve ter sido o time, até porque não narrei esse jogo. Me esquece", retrucou. Após a resposta, o perfil apagou a crítica.

A transmissão do jogo entre Inter e Corinthians no Premiere teve narração de Natália Lara no Premiere. Na TV Globo, Gustavo Villani comandou a partida para São Paulo e outros estados.