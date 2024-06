José Roberto Guimarães é o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei - Divulgação

Publicado 19/06/2024 19:37 | Atualizado 19/06/2024 19:40

O técnico José Roberto Guimarães prevê jogos "difíceis" para a seleção brasileira feminina de vôlei na fase de grupos da Olimpíada de Paris-2024. Nesta quarta-feira (19), o Brasil conheceu seus adversários no Grupo B da competição . O sorteio foi realizado na Tailândia, onde é disputada a fase final da Liga das Nações.

"O grupo tem dois adversários que enfrentamos nessa temporada, Polônia e Japão. As partidas contra o Japão são sempre difíceis, tanto que os nossos últimos jogos foram decididos no tie-break. A Polônia é uma equipe que tem evoluído muito, tem a Stysiak em um momento especial e uma das melhores levantadoras do mundo que é a Wolosz. O Quênia está um pouco abaixo dos outros dois, mas hoje não temos equipes fracas no voleibol mundial", comentou Zé Roberto.

Zé Roberto comanda a equipe nesta semana na fase final da Liga das Nações, em Bangcoc, na Tailândia. A equipe anfitriã será a adversária do Brasil no início do mata-mata, na quinta-feira (20). "Temos que nos preocupar com o nosso final de preparação para os Jogos de Paris. Terminar a Liga das Nações da melhor maneira possível, voltar para o Brasil e reiniciar os nossos treinamentos."

Principal jogadora do Brasil, Gabi também classificou os adversários como "difíceis". "Na minha opinião, é um grupo muito difícil. Times que são velhos conhecidos nossos. Enfrentamos Quênia na última Olimpíada, sempre enfrentamos o Japão em jogos decisivos, e sempre completamente difíceis", analisou.

"Em relação à Polônia, na Liga das Nações, deu para ver que a equipe cresceu muito, principalmente com o técnico novo (Stefano Lavarini). Ele conhece muito as brasileiras e nosso estilo de jogo. Teremos que ter uma atenção muito grande. Agora já sabemos quais estilos de jogo vamos enfrentar", comentou.