Aleksandar Petrovic é o técnico da seleção brasileira masculina de basqueteDivulgação/CBB

Publicado 19/06/2024 18:51

O técnico Aleksandar Petrovic definiu os 14 nomes da seleção brasileira masculina de basquete para amistosos e o Pré-Olímpico de Basquete de Riga, na Letônia, a partir do dia 2 de julho. Antes, o Brasil enfrentará em seu calendário de preparação Polônia, Croácia e Eslovênia.

Em relação à primeira lista divulgada, Petrovic optou por cortar três nomes: Elinho, armador do Corinthians, Gui Deodato, ala, e Gabriel Jaú, ala-pivô - os dois últimos atletas do Flamengo. Antes do Pré-Olímpico, mais dois jogadores serão retirados da relação.

O Brasil disputará três amistosos na Europa: dia 24, contra a Polônia; dia 26, contra a Croácia; e dia 28, contra a Eslovênia. Depois das partidas e avaliações, Petrovic definirá os 12 para a competição que dá ao campeão a vaga aos Jogos de Paris 2024.

Confira a lista inicial para o Pré-Olímpico de Basquete:

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE

Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB

Raulzinho - Free agent

Georginho - SESI Franca

Didi Louzada - Flamengo- BRA

Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP

Leo Meindl - Tokyo-JPN

Gui Santos - Golden State Warriors-EUA

Lucas Dias - Sesi Franca-BRA

Tim Soares - Nagoya-JPN

Bruno Caboclo - Partizan-SRB

João Marcelo “Maozinha” - Free Agent

Cristiano Felicio - CB Granada-ESP