Publicado 19/06/2024 18:21

Experiência como jogador de futebol ou entre dez e quinze anos como treinador de elite, ter trabalhado em torneio continental ou eliminatórias da Copa do Mundo. Essas são algumas das exigências feitas pela Federação de Futebol da Índia (AIFF, sigla em inglês) no processo seletivo para encontrar um novo comandante para as seleções principal e sub-23.



A Índia resolveu profissionalizar a busca por um novo treinador, após ser eliminada na segunda fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. E com algumas exigências que chamam a atenção para um país sem tanta tradição no esporte.



We’re Hiring



AIFF seeks an experienced Head Coach for the India Senior Men’s/U23 National Team.



— Indian Football Team (@IndianFootball) June 19, 2024

O processo seletivo ainda pede envio de currículo, carta de apresentação, comprovação das experiências no cargo e o quanto deseja receber de salário. A federação indiana receberá candidaturas até 3 de julho.



Depois, escolherá os profissionais que mais agradam para participarem de entrevistas e, somente então escolherá o novo técnico para substituir o croata Igor Stimac, demitido após não conseguir classificar a seleção para a Copa do Mundo.