Jesse Marsch reclamou da demora dos jogadores argentinos para retornarem do intervalo - Alex Slitz / Getty Images via AFP

Jesse Marsch reclamou da demora dos jogadores argentinos para retornarem do intervaloAlex Slitz / Getty Images via AFP

Publicado 21/06/2024 16:12

Atlanta (EUA) - Após a derrota do Canadá para a Argentina por 2 a 0 na abertura da Copa América , na última quinta-feira (20), o técnico da equipe canadense Jesse Marsch reclamou da demora dos jogadores adversários para retornarem do intervalo. Ele, inclusive, pediu punição aos argentinos.

Leia mais: Messi bate recorde de jogos da Copa América

"Se chegássemos cinco minutos atrasados, seríamos multados. Haveria um grande problema. Vamos ver o que acontece com a Argentina. Acho que eles têm que ser multados", disparou o treinador.

"Enquanto eles estavam demorando, eu sei que estavam vendo vídeos e analisando como eles pretendiam jogar contra nós", completou.



Após o intervalo, a seleção canadense retornou ao gramado no tempo correto previsto de 15 minutos. Os argentinos, no entanto, só voltaram ao campo 20 minutos depois do fim da primeira etapa.

Um porta-voz da Conmebol garantiu que a confederação revisa incidentes deste tipo rotineiramente e disse que o caso será analisado e que medidas serão tomadas posteriormente se necessário. As informações são do 'New York Times'.



Com a derrota, o Canadá ocupa a última posição do Grupo A. O próximo compromisso dos canadenses será contra o Peru, na terça-feira (25), às 19h (de Brasília).