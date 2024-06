Jogador do Fortaleza apareceu pelado em vídeo de bastidores - Reprodução

Jogador do Fortaleza apareceu pelado em vídeo de bastidoresReprodução

Publicado 21/06/2024 15:57

Rio - O Fortaleza cometeu uma enorme gafe ao mostrar os bastidores da conquista do título da Copa do Nordeste. Em vídeo publicado na TV Leão, canal oficial do clube, um dos jogadores foi filmado completamente pelado dentro do vestiário antes da final contra o CRB.

No momento do flagra, a câmera focava em Tomás Cardona, que fazia um alongamento e já estava devidamente uniformizado. O atleta em questão apareceu ao fundo, totalmente nu. Não foi possível ver o rosto do envolvido.

Após perceber a gafe, o Fortaleza retirou a parte do vídeo que mostrava o homem nu, mas manteve no ar os bastidores do título. O time cearense ficou com a taça da Copa do Nordeste ao superar o CRB nos pênaltis.