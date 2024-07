Circuito de Interlagos, em São Paulo, receberá pela quinta vez a corrida sprint - Nelson Almeida / AFP

Publicado 11/07/2024 11:30

Rio - O GP de São Paulo será um dos palcos das corridas sprint na próxima temporada da Fórmula 1. A organização da categoria de automobilismo divulgou nesta quinta-feira (11) as etapas que vão receber as corridas curtas em 2025. Além do Brasil, a prova também será realizada na China, Estados Unidos, Bélgica e Catar.

A Fórmula 1 já havia revelado o calendário de 2025 com 24 etapas. No próximo ano, o número de corridas sprint permanecerá o mesmo de 2024. As corridas curtas foram implementadas em 2021 e divide opiniões entre pilotos, mas tem boa aceitação do público. O limite da prova é de 60 minutos e concede de um a oito pontos extras.

O GP de São Paulo receberá a corrida sprint pelo quinto ano. No ano passado, Max Verstappen venceu após superar Lando Norris, que largou na primeira posição. O tricampeão é o recordista das corridas curtas com 10 vitórias e 14 pódios em 15 provas, além de oito poles. Em 2025, o Circuito de Interlagos receberá a penúltima corrida sprint do ano.

Corridas sprint em 2025:

GP da China - Circuito de Xangai: 22 de março

GP de Miami - Circuito Internacional de Miami Gardens: 3 de maio

GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps: 26 de julho

GP dos Estados Unidos - Circuito das Américas: 18 de outubro

GP de São Paulo - Autódromo de Interlagos: 8 de novembro

GP do Catar - Circuito de Lusail: 29 de novembro

Calendário de 2025

Em 2025, a Fórmula 1 voltará a ter a abertura no GP da Austrália. Os pilotos vão começar a temporada viajando pela Oceania e Ásia, com as etapas da Austrália, China e Japão, antes de seguirem para o Bahrein e Arábia Saudita, que receberam as primeiras provas em 2022, 2023 e 2024.

Após o início pela parte oriental do mundo, a Fórmula 1 inicia a sequência de etapas na Europa, que serão divididas com duas provas na América. A etapa de Miami acontece antes das corridas em Emilia-Romagna, Monaco e Espanha. O Canadá interrompe a sequência, que segue com Áustria, Grã-Bretanha, Bélgica, Hungria, Holanda, Itália e Azerbaijão.

Na parte final do calendário, a Fórmula 1 visita Singapura, em outubro, antes da viagem para as Américas, com as etapas dos Estados Unidos, México, Brasil e Las Vegas. O GP de São Paulo deve acontecer entre os dias 7 a 9 de novembro. Por fim, a temporada encerra com as corridas do Catar e de Abu Dhabi.