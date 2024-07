Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 10:20

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, continua secando a Argentina na Copa América. A chilena prometeu fazer uma grande promoção na plataforma de conteúdo adulto, caso a Colômbia seja campeã do torneio disputado nos Estados Unidos.

"Se a Colômbia vencer vem aí a Final um tremendo presente no meu Onlyfans.. além da assinatura Gratuita!", prometeu a beldade.

A Colômbia derrotou o Uruguai na última quarta-feira e se classificou para a final da competição que irá acontecer neste domingo. Um dia antes, a Argentina bateu o Canadá e também avançou para a decisão.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.