Verstappen recebeu punição de dez posições no grid por mudar um componente do motor, mas a mudança já era planejada pela RBR - AFP

Publicado 26/07/2024 17:54

Rio - Max Verstappen e Lando Norris foram os mais rápidos dos treinos do GP da Bélgica, nesta sexta-feira (26), no Circuito de Spa-Francorchamps. O piloto holandês da Red Bull Racing liderou a primeira atividade com o tempo de 1m43s372 com pneus macios, enquanto o britânico fez a melhor marca da segunda com giro de 1m42s260.

Piastri também mostrou bom ritmo e indicou que a McLaren vai brigar pela vitória. O australiano foi o segundo mais rápido das duas atividades, tendo feito o seu melhor tempo no segundo treino livre com a marca de 1m42s475. Mercedes e Ferrari foram quase um segundo mais lentos e devem brigar apenas por pódio na Bélgica.

Apesar do bom ritmo, Max Verstappen terá que lidar com uma punição de dez posições no grid da corrida. O tricampeão mundial trocou o motor de combustão interna no carro pela quinta vez na temporada (o máximo permitido são quatro, a partir disso o piloto recebe punição). A etapa da Bélgica é a última antes das férias de meio de temporada.

No ano passado, a RBR fez a mesma coisa com Verstappen. Entretanto, o amplo domínio não se repetiu neste ano. Desde o GP de Miami, a McLaren conseguiu evoluir e montar o carro mais equilibrado do grid neste momento. Em caso de vitória, Norris pode diminuir a diferença para o holandês e entrar na briga pelo título. A equipe austríaca, no entanto, acredita na recuperação por se tratar de uma pista longa.

O GP da Bélgica será a 14ª etapa da Fórmula 1 neste ano. A classificação para definir as posições no grid da corrida acontece neste sábado (27), às 11h (de Brasília), enquanto a prova será no domingo (28), às 10h, no Circuito de Spa-Francorchamps.