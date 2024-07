Max Verstappen foi o mais rápido, mas Charles Leclerc ficou com a pole no GP da Bélgica - AFP

Publicado 27/07/2024 12:52

Bélgica - A Ferrari surpreendeu no apagar das luzes e conquistou a pole position do GP da Bélgica. Max Verstappen foi o mais rápido da classificação, neste sábado (27), no Circuito de Spa-Francorchamps, mas foi punido com dez posições no grid após mudar componentes do motor de combustão interna. Por isso, a primeira colocação sobrou de presente para Charles Leclerc, o segundo mais veloz.

A mudança no motor de combustão interna do carro do atual tricampeão mundial já estava previsto no cronograma da Red Bull Racing. A alteração ocorre justamente na última prova antes das férias de metade de temporada, repetindo o planejamento do ano passado. Por se tratar de uma corrida longa, a equipe austríaca acredita na recuperação do piloto holandês.

Verstappen mostrou que as mudanças causaram efeito e foi o mais rápido do fim de semana. Porém, como estava fora da disputa pela pole, os outros pilotos tentaram ficar atrás do tricampeão. Perez e Hamilton disputaram a pole durante a última parte da classificação, mas Leclerc surpreendeu na última tentativa e roubou a pole position. O monegasco não conseguia o primeiro lugar do grid desde Monaco.

Leclerc terá Perez, da RBR, do seu lado na primeira fila. Hamilton, da Mercedes, e os pilotos Norris e Piastri, da McLaren, aparecem atrás. Russell, da Mercedes, Sainz, da Ferrari, Alonso, da Aston Martin, Ocon, da Alpine, e Albon, da Williams, completam o top 10. Verstappen, por sua vez, vai largar em 11º lugar.

O GP da Bélgica será a 14ª etapa da Fórmula 1 neste ano. A corrida acontece neste domingo (28), às 10h, no Circuito de Spa-Francorchamps.