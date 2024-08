Endrick em partida contra o Milan - Divulgação / Real Madrid

Publicado 01/08/2024 10:10

Estados Unidos - Endrick, de 18 anos, fez sua estreia pelo Real Madrid contra o Milan, em amistoso pela pré-temporada do clube espanhol nos Estados Unidos. Apesar da derrota por 1 a 0, o brasileiro recebeu elogios do treinador Carlo Ancelotti.

"Endrick mostrou sua qualidade em alguns momentos. Ele tem algo especial. É capaz de atingir velocidade máxima em curto espaço e é muito habilidoso. É muito raro ver um jogador assim", afirmou.



O jovem teve uma estreia discreta, atuando por 45 minutos. O Real Madrid esteve sem seus principais jogadores que estão de férias devido a participação na Copa América e na Eurocopa.

O campeão europeu ainda terá mais dois amistoso nos Estados Unidos: Barcelona, no próximo sábado, e o Chelsea, no próximo dia 8. A estreia oficial na temporada é no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, da Itália, na Supercopa da Uefa.