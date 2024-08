Vanessa Ataides recusou proposta - Divulgação

Vanessa Ataides recusou propostaDivulgação

Publicado 02/08/2024 09:47

Rio - Bela do Flamengo, Vanessa Ataides, que ficou conhecida por ter o bumbum com 126 cm, revelou ter recusado uma oferta pouco comum. Ela, que também é DJ, deveria tocar nua em uma festa no Rio de Janeiro. A proposta foi de R$ 100 mil.