O armário foi salvo por um funcionário do Staples Center de ser descartado em 2018 - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O armário foi salvo por um funcionário do Staples Center de ser descartado em 2018CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Publicado 02/08/2024 21:02

O armário que Kobe Bryant usou no vestiário do antigo Staples Center na maior parte de sua carreira lendária na NBA foi vendido por US$ 2,9 milhões (R$ 17 milhões) nesta sexta-feira (2) em Nova York, em um leilão de mobília esportiva organizado pela Sotheby's.

O preço do armário do estádio do Los Angeles Lakers quase dobrou o valor estimado de venda. Bryant, 18 vezes All-Star da NBA, morreu em um acidente de helicóptero em 2020, aos 41 anos. Ele jogou no Lakers durante toda a sua carreira na NBA, de 1996 a 2016.

Um funcionário da manutenção do Staples Center, hoje chamado Crypto.com Arena, salvou o armário de ser descartado em 2018, durante reformas, segundo a Sotheby's. Um colecionador americano adquiriu a peça.

"O preço de hoje destaca não apenas o legado duradouro de Kobe, mas também o caráter excepcional dessa peça única", disse Brahm Wachter, da Sotheby's, sobre o preço de venda, atingido após 19 lances.

O leilão na Sotheby's incluiu memorabilia de outros ícones dos esportes, como Diego Armando Maradona (1960-2020), Michael Jordan e Reggie Jackson, bem como artigos de astros contemporâneos, como Rafael Nadal e Stephen Curry.