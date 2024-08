Bruno Paulo comemorando gol do America na vitória sobre o Friburguense - Wandré Silva/America

Publicado 07/08/2024 17:44

Rio - Depois de todo o imbróglio envolvendo a eliminação do Friburguense da Copa Rio por falta de atletas registrados, e uma ação aceita pela Ferj para manter a equipe na competição, o America foi quem levou a melhor nesta quarta-feira (7) no jogo de ida da primeira fase. Com gol marcado pelo estreante Bruno Paulo, o Mecão venceu por 1 a 0 e saiu na frente por uma vaga nas oitavas de final.

O resultado dá confiança e tranquilidade ao time comandado interinamente por Julio Cesar, que vem de eliminação precoce na Série A2 do Campeonato Carioca. O America agora só precisa de um empate no segundo jogo, no sábado (10), no Giulite Coutinho, para avançar. O Volta Redonda aguarda o vencedor do confronto.

O jogo

O Mecão dominou os 45 minutos iniciais e poderia ter ido para o intervalo com dois ou três gols de vantagem. Antes do estreante Bruno Paulo abrir o placar, aos 22 minutos, o atacante Romarinho, que herdou a camisa nove de André, acertou uma bomba no travessão. O próprio Bruno Paulo, camisa dez, teve uma excelente chance aos 16, mas o goleiro do Friburguense salvou o time da casa de levar o primeiro gol.



Na volta do intervalo, o America mostrou desgaste físico, diminuiu o ritmo naturalmente e passou a administrar o resultado sem levar sustos. O goleiro Júlio César, por exemplo, não fez nenhuma defesa. Nos últimos 15 minutos, após quatro mudanças e com sangue novo em campo, o time rubro voltou a amassar o adversário, mas faltou capricho para construir um placar ainda mais elástico.