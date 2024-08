Courtois relata 'falta de confiança' em Domenico Tedesco - Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 18:23

Rio - O goleiro Thibaut Courtois, de 32 anos, usou as redes sociais para explicar o motivo de seu afastamento da seleção da Bélgica. No Instagram, o atleta revelou, nesta quinta-feira (21), que não irá voltar aos Red Devils por atritos com o técnico Domenico Tedesco.

No post, ele agradeceu o carinho que recebeu dos torcedores no período em que jogou pela seleção belga. "Sinto um enorme amor e orgulho em representar o meu país em campo, assim como todos vocês que apoiam os Red Devils. Sinto-me privilegiado por ter tido a honra de vestir a camisola nacional. Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar ser capaz de fazer isso mais de 100 vezes", iniciou.

Em seguida, Courtois explicou que o motivo de sua saída é por atritos com Domenico Tedesco. "Infelizmente, após os acontecimentos com o treinador e depois de muita reflexão, decidi não voltar à seleção belga sob a sua gestão. Neste assunto, aceito a minha quota de responsabilidade. No entanto, olhando para o futuro, a minha falta de confiança nele não contribuiria para manter a atmosfera necessária de cordialidade", afirmou ele, que seguiu:

"A Federação, com quem tive várias discussões, aceita a minha posição e as razões que me levaram a esta decisão dolorosa mas coerente. Lamento possivelmente ter desapontado alguns fãs, mas estou convencido de que este é o melhor caminho para a Bélgica, pois encerra um debate e permite que a equipa se concentre em perseguir os seus objetivos. Obrigado por seu apoio, amor e compreensão inabaláveis", finalizou.

Desde junho de 2023 Courtois e Tedesco mantêm uma relação fria. O goleiro chegou a deixar a concentração da seleção belga em um jogo contra a Áustria depois de não ter sido nomeado capitão dos 'Red Devils' após uma lesão de Kevin De Bruyne, partida em que Romelu Lukaku foi quem usou a braçadeira.

Em março deste ano, o goleiro passou por uma cirurgia para corrigir uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no início de agosto de 2023, mas operada em meados de março de 2024 após uma nova lesão.