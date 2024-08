Inauguração de escultura em homenagem a Zico em Quintino - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

24/08/2024

Rio - Maior ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores de todos os tempos, Zico, de 71 anos, recebeu uma grande homenagem, neste sábado, em Quintino, bairro da Zona Norte, onde nasceu e deu seus primeiros passos no futebol. Uma escultura feita pelo artista plástico Mario Pitanguy, após iniciativa da prefeitura do Rio, foi inaugurada em homenagem ao Galinho, na Praça Quintino Bocaiúva, posicionada em frente ao coreto, que é o símbolo do bairro.

"Fica aqui meu agradecimento ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao secretário Guilherme (Schleder), de Esporte, ao deputado Pedro Paulo e aos demais secretários que de alguma forma ajudaram para que isso acontecesse. É gratificante ser homenageado no local em que eu vivi praticamente 22 anos. Formei minha vida toda aqui, como cidadão, através dos ensinamentos de pais, irmãos, professores, me diverti muito aqui, deste o futebol, o carnaval, diversões de crianças. Ser homenageado em vida no local onde tudo começou. Agradecer também a torcida do Flamengo, que graças a ela que me tornei isso que sou. Ás vezes é complicado atender todo mundo, em muitos momentos gera preocupação de alguém se machucar, principalmente crianças, mas aos poucos a gente consegue atender todos, pessoas que não me viram jogar, mas que os pais e os avós fazem a cabeça deles", declarou o Galinho, que falou sobre a relação que tem com o bairro até os dias de hoje.

"Boa parte da minha família, irmãos, sobrinhos, todos vivem aqui. E hoje tem uma inauguração em uma praça em que a gente jogou muita bola, então é legal poder estar no bairro. Brinquei muito carnaval aqui, no coreto, então é isso que fica", finalizou o ídolo do Flamengo.



Presente do evento, Jayme de Almeida, de 71 anos, que atuou com Zico no Flamengo nos anos de 1970 e também foi treinador do clube carioca no título da Copa do Brasil de 2013, falou sobre sua relação pessoal com o Galinho.

"Zico é uma amigo que tenho desde os 15 anos. É uma honra estar aqui, essa homenagem para ele é linda. Um cara que foi sensacional como atleta, um homem fantástico. Um caráter extraordinário, um cara bom de coração, e além de tudo jogava muito. Estou aqui com maior prazer, porque é um amigo que faz parte da minha vida", elogiou Jayme.



O presidente da Riotur, Patrick Corrêa, destacou que apesar de Zico ser um grande ídolo do Flamengo, o Galinho é uma figura admirada e amada por torcedores de todos os clubes do Rio e pela população carioca no geral.

"Homenagem para todos nós cariocas, independente do Zico ser flamenguista, acho que é um orgulho para nós cariocas tem alguém do quilate dele, de reconhecimento mundial. Então, fazer essa homenagem para o Zico em vida, é um presente que exaltar todos nós cariocas. O futebol brasileiro tem um orgulho de ter alguém do tamanho do Zico. Fazer a homenagem no bairro que o Zico nasceu é motivo de felicidade. É dia de celebrar aqui em Quintino", afirmou Patrick Corrêa, presidente da Riotur.

Marco Aurelio Regalo, secretário de conservação da prefeitura do Rio, destacou as melhorias que a Praça Quintino Bocaiúva recebeu. Ele destacou que os cariocas que comparecem a região para ver a homenagem a Zico vão estar em um local com boa estrutura.

"Sem dúvida nenhuma é um momento histórico. É um carioca que deu muitas alegrias para a nossa população, independente da torcida merece nosso aplauso. E essa homenagem feita pela prefeitura é mais que justa. Nenhum lugar representa melhor o Zico que Quintino, afinal ele é o "Galinho de Quintino". Fizemos uma recuperação na praça, melhoramos o banco, os brinquedos. Todos que vão saudar o Zico vão encontrar uma ambiente ótimo para o seu uso. E a homenagem ao Zico será bem recebida", disse Marco Aurelio Regalo, Secretário de Conservação da prefeitura do Rio.

Artista plástico responsável pela obra, Mario Pitanguy, destacou o encontro que teve com Zico, antes de elaborar a escultura. Ele reforçou a importância de conseguir captar as características da personalidade do homenageado.

"Foram seis meses de trabalho, a gente queria um relacionamento profundo com o homenageado, em termos de emoção, de presença. Compreender a figura do homenageado, isso é muito importante. É isso que define a parte emocional do trabalho. Não foi uma surpresa, porque a gente faz pesquisa. E quando a gente encontra pessoalmente, a gente só confirma que o Zico é uma figura humana incrível, assim com o Dinamite é uma figura com muita história. Então foi um grande prazer para mim esse trabalho. Tivemos um encontro na casa dele para fazer as medições, mas o legal é realmente ouvir as histórias, porque você consegue pegar não só a parte matemática da escultura, mas a parte de presença, tentar entender a figura por trás da aparência", contou Mario Pitanguy, artista plástico responsável pela obra.

* Com a colaboração do repórter fotográfico Reginaldo Pimenta