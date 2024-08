Estevão foi convocado pela seleção brasileira - AFP

Publicado 24/08/2024 17:00

Rio - A convocação de Estevão para defender a seleção brasileira nos jogos contra o Equador, em Curitiba, e contra o Paraguai, fora de casa, pelas Eliminatórias repercutiu na imprensa espanhola. O jornal "Marca" repercutiu a escolha de Dorival Júnior pelo atacante do Palmeiras.

"A convocação dele para a 'Canarinha' não é por acaso. Um caso que lembra o de Lamine Yamal com o qual compartilha algumas semelhanças. Tanto em posição como em termos de perfil de jogador", disse.



A publicação também destacou que caso entre em campo, Estevão irá superar um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira em relação a estreia precoce pela equipe verde e amarela. Com 17 anos e quatro meses, ele pode estrear mais cedo que Ronaldo Fenômeno.

O herói do Penta estreou com a camisa verde e amarela com 17 anos, seis meses e seis dias. "Esta é a sua história e está apenas começando. O Brasil está ansioso por isso", concluiu o jornal espanhol.