Ivana Knöll é musa da Copa do Mundo de 2022Reprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 13:50 | Atualizado 24/08/2024 14:01

Rio - Musa da Copa do Mundo de 2022, Ivana Knöll, de 31 anos, sofreu uma fratura na fíbula direita, mas apesar disso, ela continua sensualizando nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a croata publicou um ensaio sensual, antes de se machucar.

"Parecendo tão maravilhosa", "Você é impressionante", "Que mulher incrível", "A cada dia mais encantadora", "É linda demais", foram alguns dos comentários dos seus seguidores.

Nascida na Croácia, Ivana ficou conhecida mundialmente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando foi eleita musa da competição. Ela acompanhou a seleção do seu país na campanha do terceiro lugar obtida no torneio.