Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 09:30

Rio - Reforço do Vasco para a temporada de 2024, o atacante Jean Meneses, de 31 anos, chegou ao Rio para assinar contrato. Convocado para defender a seleção chilena nas Eliminatórias, o jogador foi criticado pela musa do OnlyFans, Daniella Chavez.

fotogaleria

Nascida no Chile, a beldade não gostou do convocação do novo atacante vascaíno. Ela gostaria que Lucas Cepeda, de 22 anos, atacante do Colo Colo, que está nas quartas de final da Libertadores, tivesse sido lembrado pelo treinador Ricardo Gareca.

"O que Meneses está fazendo na convocação da seleção do Chile Chile, Cepeda deve estar lá! O que aconteceu com Cabral?", questionou a musa do OnlyFans nas redes sociais.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.