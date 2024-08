João Pedro decidiu para o Brighton - AFP

João Pedro decidiu para o BrightonAFP

Publicado 24/08/2024 11:00 | Atualizado 24/08/2024 11:07

Inglaterra - Com um gol do atacante brasileiro João Pedro nos acréscimos, o Brighton venceu o Manchester United por 2 a 1 neste sábado pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, o time conseguiu sua segunda vitória após derrotar o Everton por 3 a 0 na abertura da temporada.



O Manchester United teve dois gols anulados por impedimentos e amargou sua primeira derrota após estrear com vitória por 1 a 0 sobre o Fulham. Na próxima rodada, o Brighton tenta manter os 100% de aproveitamento contra o Arsenal no sábado, em Londres. O time de Manchester busca a reabilitação no clássico com o Liverpool no domingo, em casa.

LEIA MAIS: Musa do OnlyFans critica convocação de reforço do Vasco



Em um jogo marcado pela intensa disputa por espaço, houve poucas chances de gol no primeiro tempo. Casemiro, do Manchester, teve uma oportunidade de abrir o placar após uma bola alçada na área do Brighton. O brasileiro subiu e cabeceou por cima do gol. Em um jogo marcado pela intensa disputa por espaço, houve poucas chances de gol no primeiro tempo. Casemiro, do Manchester, teve uma oportunidade de abrir o placar após uma bola alçada na área do Brighton. O brasileiro subiu e cabeceou por cima do gol.

O time da casa marcou aos 31 minutos após uma falha de marcação do Manchester United. Da intermediária, o brasileiro João Pedro cruzou pela direita. A bola cruzou toda a área e foi parar nos pés de Mitoma no lado esquerdo. O japonês teve tempo para ajeitar o corpo e cruzar de pé direito. Na pequena área, Welbeck só teve o trabalho de encostar na bola para fazer 1 a 0.