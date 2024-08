Madueke aplaude a torcida após vitória do Chelsea - Justin Tallis / AFP

Publicado 25/08/2024 15:10

Inglaterra - Madueke foi o protagonista da vitória do Chelsea sobre o Wolverhampton por 6 a 2 no Molineux Stadium, neste domingo (25), pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Além de fazer três gols, ele foi muito vaiado pela torcida adversária. Isso porque, antes da partida, fez uma publicação nas redes sociais em que ofendia a cidade, que tem o mesmo nome do time da casa.

O atacante compartilhou que estava em Wolverhampton e escreveu: "Tudo sobre este lugar é uma m...". Ele apagou logo depois, mas não foi rápido o suficiente para evitar que o post viralizasse.

O Chelsea, por sua vez, aproveitou o dia iluminado de Madueke e fez uma brincadeira por meio de uma postagem no X (antigo twitter).

"Ele está começando a gostar deste lugar", escreveu o Chelsea.

Madueke nasceu em Londres e tem apenas 22 anos. Ele chegou ao Chelsea em janeiro de 2023 após se destacar no PSV, da Holanda. Ele soma 13 gols e três assistências em 48 partidas com a camisa dos Blues.

"Só quero me desculpar com todos que eu possa ter ofendido. Foi apenas um erro humano, um acidente. Não era para ter sido publicado nas minhas redes sociais desse jeito. Tenho certeza de que Wolverhampton é uma cidade legal e eu sinto muito", disse Madueke.

"Foi um erro e você aprende com essas coisas. Espero que nada parecido aconteça novamente. Em termos de vaias, eu esperava, mas faz parte do jogo. Você tem que ser capaz de jogar sob esse tipo de pressão", completou.