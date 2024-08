Centro Olímpico de Nova Iguaçu recebe aulas esportivas gratuitas - Divulgação/Urece Esporte e Cultura

Publicado 30/08/2024 09:32

Rio - O Centro Olímpico de Nova Iguaçu vem recebendo, de segunda à quinta-feira, das 9h às 17h, aulas esportivas gratuitas para pessoas com deficiência a partir dos sete anos de idade. As modalidades ofertadas são judô, atletismo, goalball, futebol para cegos, futebol b2 e b3.



O projeto é da Urece, uma associação sem fins lucrativos, que atende pessoas com todos os tipos de deficiência, seja ela intelectual ou física. Atualmente, no entanto, a preferência é por alunos com deficiência física e de baixa visão, pois as turmas voltadas para deficiências intelectuais estão relativamente cheias.

Inscrições podem ser feitas entrando em contato com Anderson Dias, um dos fundadores da organização, através do whatsapp: (21) 965661217. Para se inscrever é necessária a apresentação de laudo médico comprovando a deficiência.



A equipe da Urece é multidisciplinar e conta com professores de educação física, monitores, fisioterapeuta, assistente social e psicólogo – estes dois últimos podendo atender também os responsáveis pelo menor de idade.



“A Urece insere a pessoa com deficiência na sociedade de fato. A gente trabalha com reabilitação, inserção no mercado de trabalho, inserção ao esporte, cultura, lazer... Nosso objetivo é formar cidadãos. E claro, tudo isso através da ferramenta do esporte, que é uma brilhante e forte ferramenta pra isso. A Urece se faz disso, tendo essa grande expertise na área esportiva. Já são quase 20 anos trabalhando para que essas pessoas sejam campeãs na vida. Para que sejam de fato cidadãos” - declarou o presidente da Urece, Roberto Paixão, judoca cego multicampeão brasileiro, medalhista de prata no Parapan de 1999, de bronze no Parapan do Rio em 2007 e vice-campeão mundial em 2001.



Além das aulas voltadas para jovens em Nova Iguaçu, a Urece disponibiliza turmas avançadas para adultos nas modalidades do judô e do goalball.



As aulas de judô acontecem no Judô Clube Leonardo Lara, na Tijuca, nas quartas e sextas, às 10h. Já o goalball acontece às segundas e quartas no período da tarde, no Centro (Avenida Rio Branco, 120, 2º andar – quadra).