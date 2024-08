Brasil conquistou a medalha de ouro e bronze nos 5000m classe T11 nas Paralimpíadas de Paris 2024 - AFP

Publicado 30/08/2024 10:35 | Atualizado 30/08/2024 10:39

Rio - O Brasil conquistou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Julio César bateu o recorde mundial e venceu na prova dos 5000m da classe T11, nesta sexta-feira (30), no Stade de France, em Saint-Denis, no norte da capital francesa.

Julio César bateu o recorde mundial somando 14min48s85. O atleta liderou praticamente toda a prova. O japonês Kenya Karasawa ficou em segundo lugar, enquanto o brasileiro Yeltsin Jacques — antigo recordista mundial — levou a medalha de bronze e completou o pódio.

Novo recordista mundial, Julio César foi diagnosticado com ceratocone, uma doença degenerativa na córnea, aos sete anos. Ele era atleta convencional do atletismo e migrou para a equipe paralímpica por meio dos treinadores do Centro Olímpico.



Foi a segunda medalha de ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024. Ao todo, o país já soma seis medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e três de bronze, e ocupa o quarto lugar na classificação geral dos Jogos Paralímpicos.