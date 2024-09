Cobrança de pênalti de Evanilson - Justin Tallis / AFP

Cobrança de pênalti de EvanilsonJustin Tallis / AFP

Publicado 14/09/2024 20:54

Inglaterra - O brasileiro Evanilson desperdiçou um pênalti na derrota do Bournemouth, em casa, para o Chelsea, por 1 a 0, neste sábado, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Londres chegou aos sete pontos e está na sétima colocação, enquanto o adversário acumula cinco, em 11º lugar.

O começo do jogo foi marcado pelo domínio do Bournemouth, que criou três boas chances para abrir o placar nos 12 primeiros minutos. Na melhor delas, Tavernier acertou o travessão de Robert Sánchez. O Chelsea viveu da presença de área do senegalês Jackson, que proporcionou dois lances perigosos.

Aos 38 minutos, Evanílson aproveitou uma bobeada da zaga do Chelsea para roubar a bola. O atacante acabou derrubado dentro da área por Robert Sánchez. O próprio brasileiro cobrou a penalidade, mas o goleiro do Chelsea fez grande defesa.

O panorama permaneceu o mesmo no segundo tempo. Kluivert só não marcou para o Bournemouth porque Robert Sánchez, mais uma vez foi muito bem. Christie chegou a acertar a trave direita do Chelsea.

O único gol do jogo foi marcado aos 40 minutos por Nkunku, que havia entrado seis minutos antes no lugar de Jackson. O francês encarou a marcação adversária, carregou a bola e bateu na saída do goleiro Mark Travers para garantir a vitória do Chelsea.