Vini Jr abriu o placar na vitória sobre a Real Sociedad - Ander Gillenea / AFP

Publicado 14/09/2024 18:40 | Atualizado 14/09/2024 18:41

Espanha - Com gols de Vini Jr e Mbappé, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0 na Reale Arena, neste sábado (14), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Os dois marcaram de pênalti no segundo tempo.



Além da vitória, a outra boa notícia foi Éder Militão. O zagueiro foi cortado da seleção brasileira na última data Fifa por causa de uma pequena lesão muscular na coxa direita . Recuperado, ele foi titular da equipe merengue neste sábado. Em determinado momento do jogo, se queixou de dores no joelho, mas permaneceu em campo durante os 90 minutos.

O Real Madrid chegou aos 11 pontos e aparece na segunda colocação de LaLiga. O Barcelona, que ainda jogará na rodada, é o líder com 12.