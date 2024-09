Rayssa Leal enfrentou sete japonesas na final do Mundial de skate street, em Roma - Kenji Haruta / World Skate

Rayssa Leal enfrentou sete japonesas na final do Mundial de skate street, em RomaKenji Haruta / World Skate

Publicado 14/09/2024 15:30 | Atualizado 14/09/2024 15:38

Roma (ITA) - Rayssa Leal fez história em Roma, na Itália. A skatista brasileira, de 16 anos, venceu o Mundial de skate street, neste sábado (14), após superar sete japonesas na decisão. A jovem fez uma manobra de 93,99 pontos para conseguir a virada sobre a algoz dos Jogos de Tóquio 2021, e faturou o segundo título mundial da carreira.

Na decisão, Rayssa Leal foi a única atleta que não era japonesa. Ela enfrentou Yumeka Oda, que fez a maior nota da semifinal, além de Liz Akama, Funa Nakayama, Momiji Nishiya, Coco Yoshizawa, Miyu Ito e Aoi Uemura. A brasileira, no entanto, não se intimidou e já mostrou nas corridas que chegou forte para a disputa do título mundial.

Na primeira parte da decisão, Rayssa Leal iniciou com uma volta impecável com nota de 86,44 pontos. Porém, a rivalidade com Momji Nishiya reacendeu em Roma, já que a medalhista de ouro de Tóquio ficou fora dos Jogos de Paris e não houve um segundo capítulo do embate. A japonesa fez uma volta de 85,33 e mostrou que não seria fácil.

Nishiya começou melhor nas manobras. Rayssa falhou nas duas primeiras tentativas, enquanto a japonesa chegou a anotar a maior nota da competição (94,88) para assumir a liderança. Após tirar uma manobra de nota 88,43 na terceira de cinco tentativas, a brasileira tinha duas chances para fazer uma acima de 92. Na penúltima chance, acertou backside flip smith e recebeu nota 93,99.

Com 270,56 pontos, Rayssa Leal superou Nishiya, que tinha 269,14, e conquistou o segundo título mundial da carreira. Em 2022, ela venceu o Mundial em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Além dos dois títulos mundiais, Rayssa é a atual bicampeã Street League Skateboarding (SLS) e soma duas medalhas olímpicas na carreira (prata em Tóquio 2021 e bronze em Paris 2024).