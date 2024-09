Manchester City venceu o Brentford por 2 a 1 - Oli Scarff / AFP

Publicado 14/09/2024 13:30 | Atualizado 14/09/2024 13:39

Manchester (ING) - O Manchester City levou um susto, mas manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. Após sofrer um gol relâmpago com 22 segundos, os Citizens conseguiram vencer o Brentford de virada, por 2 a 1, com dois gols do norueguês Erling Haaland ainda no primeiro tempo.

O Brentford surpreendeu após marcar aos 22 segundos com Yoane Wissa. Porém, a vantagem não durou muito tempo. O time visitante chegou a encaixar contra-ataques perigosos, mas não soube matar. O City, por sua vez, foi mortal quando teve chances com Haaland, que marcou duas vezes ainda na primeira etapa.

Com a vitória, o Manchester City segue com 100% de aproveitamento e na liderança do Campeonato Inglês com 12 pontos. O Brentford, por sua vez, manteve os seis pontos em sétimo lugar. O City volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), contra a Inter de Milão, da Itália, pela 1ª rodada da Liga dos Campeões da Europa.