Nottingham Forest venceu o Liverpool por 1 a 0, em Anfield, pelo Campeonato Inglês - Ian Hodgson / AFP

Publicado 14/09/2024 16:00 | Atualizado 14/09/2024 16:01

Liverpool (ING) - O Liverpool foi surpreendido dentro de casa e sofreu a primeira derrota sob o comando do técnico Arne Slot. Os Reds abusaram dos erros e foram derrotados pelo Nottingham Forest por 1 a 0, com gol de Callum Hudson-Odoi, na etapa final, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês.

Desde o início do jogo, o Liverpool buscou se impor e dominou as ações. Os Reds tiveram mais de 70% de posse de bola e finalizaram 14 vezes, mas pecou no aproveitamento. O Nottingham Forest, por sua vez, tentou jogar no erro e chegou ao gol aos 27 da etapa final, com Callum Hudson-Odoi.

Com a derrota, o Liverpool segue com nove pontos e ocupa momentaneamente o segundo lugar, mas ainda pode perder a posição na rodada. Já o Nottingham Forest salta para a sexta colocação, com seis pontos, e também aguarda os outros resultados para definir a posição após a quarta rodada.