Alison dos Santos celebra o título da Diamond League - Nicolas Tucat / AFP

Publicado 14/09/2024 19:22

Neste sábado (14), o brasileiro Alison dos Santos sagrou-se bicampeão da Diamond League. Piu conquistou o título dos 400m com barreiras em Bruxelas, na Bélgica, com um tempo de 47s93. Ele também levou a melhor na principal liga de atletismo do mundo na edição de 2022.

"Terminar a temporada com o 'diamante', levando o troféu para casa é mágico e me dá uma sensação muito boa. Encerro o ano feliz, contente, leve, saudável, com a cabeça boa. Tudo o que eu busquei nessa temporada, que foi me divertir, eu consegui. Agora é aproveitar e relaxar, curtir as férias", disse Piu, ao site do COB.

"Agora é literalmente descansar. Tirar a cabeça do atletismo, do esporte, e pensar como uma pessoa normal, que está de férias. Quero curtir um pouco, viajar, ver minha família, passar tempo com eles, em casa. Estou ansioso para isso", completou.

Abderrahman Samba, do Catar (48s20), e Rasmus Magi (48s23), da Estônia, ficaram na segunda e terceira colocação, respectivamente. O americano Rai Benjamin, que foi medalhista de ouro em Paris, e o norueguês Karsten Warholm, recordista mundial, ficaram da prova deste sábado.

Final do salto triplo

Almir Júnior em ação na Diamond League Nicolas Tucat / AFP

Almir Júnior, do salto triplo, foi o outro representante do Brasil nas finais da Diamond League. Ele alcançou a marca de 16,79m e ficou em quarto. O português Pedro Pichardo, que cravou 17,33m, foi o grande campeão. Max Heb, da Alemanha, com 17,20m, e Fabrice Zango, de Burkina Faso, com 17,05m, respectivamente fecharam o pódio.

"Com certeza eu esperava mais do meu desempenho, mas é fim de uma temporada boa. Termino sabendo que eu dei meu máximo, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Tive uma temporada saudável, isso para mim é importante. Agora é continuar o trabalho, pois a tendência que é os resultados sejam melhores e mais constantes", destacou Almir.