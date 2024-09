Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul - Reprodução / Instagram

Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz AzulReprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024

Rio - A musa do Cruz Azul, Daniela Fainus, levou seus fãs ao delírio mais uma vez. Em seu perfil oficial no Instagram, a beldade publicou uma foto sensualizando, mostrando novamente a sua beleza.

Com uma conta com 2 milhões de seguidores no Instagram, Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul, clube mexicano que já conquistou seis títulos da Liga dos Campeões da Concacaf e nove campeonatos mexicanos.