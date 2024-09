Wilton Pereira Sampaio é um dos principal árbitros do quadro da CBF - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 19/09/2024 17:06

Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF escalou Wilton Pereira Sampaio, do quadro da Fifa e da Federação Goiana, para apitar o clássico entre Fluminense e Botafogo, neste sábado (21), às 18h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Wilton Pereira Sampaio apitou dois jogos de cada equipe na atual edição da competição: Fluminense 2 x 1 Vasco (20/4), Fluminense 1 x 0 Palmeiras (25/7), Fortaleza 1 x 1 Botafogo (12/5) e Botafogo 0 x 3 Cruzeiro (28/7).

Um dos principais do quadro da CBF, Wilton Pereira Sampaio esteve presente na última edição da Copa América, nos Estados Unidos, e também na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Veja a escala de árbitros da 27ª rodada do Brasileirão:

Vitória x Juventude: Braulio Machado (Fifa/SC)

Corinthians x Atlético-GO: Bruno Arleu (Fifa/RJ)

Fluminense x Botafogo: Wilton Sampaio (Fifa/GO)

Fortaleza x Bahia: Raphael Claus (Fifa/SP)

Atlético-MG x Red Bull Bragantino: Lucas Torezin (PR)

Vasco x Palmeiras: Rafael Klein (Fifa/RS)

Grêmio x Flamengo: Matheus Candançan (SP)

São Paulo x Internacional: Ramon Abatti (Fifa/SC)

Cuiabá x Cruzeiro: Flavio Souza (Fifa/SP)

Criciúma x Athletico-PR: Anderson Daronco (Fifa/RS)