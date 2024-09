Anéis olímpicos na Torre Eiffel, em Paris - Fabrice Coffrini / AFP

Anéis olímpicos na Torre Eiffel, em ParisFabrice Coffrini / AFP

Publicado 19/09/2024 16:05

A Agência Internacional de Testagem (ITA) divulgou, nesta quinta-feira (19), um relatório sobre o controle de dopagem durante os Jogos Olímpicos de Paris, no meio do ano. A entidade revelou recorde de atletas testados, além de cinco casos de doping no evento realizado na França e pelo menos 40 casos de violação antes da Olimpíada.

Os cinco atletas flagrados em Paris são o iraquiano Sajjad Sehen (judô), a nigeriana Cynthia Ogunsemilore (boxe), o afegão Mohammad Faizad (judô), o congolês Dominique Mulamba (atletismo) e a boliviana María José Ribera Pinto (natação).

Todo os casos foram encaminhados a julgamento pelas federações internacionais de cada esporte dos países envolvidos e para a Divisão Antidoping da Corte Arbitral do Esporte.

Atletas de 200 países passaram pelos testes e isso representou 97% das delegações dos Jogos Olímpicos. O Brasil foi o nono país mais testado, e teve o maratonista Daniel Nascimento como caso positivo e de exclusão.