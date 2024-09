Leo Fernández vem fazendo grande temporada pelo Peñarol - Divulgação / Peñarol

Publicado 19/09/2024 16:46 | Atualizado 19/09/2024 16:49

Rio - O torcedor do Fluminense que for "secar" o Flamengo no duelo com o Peñarol, nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores, irá se deparar com um velho conhecido: Leo Fernández. O meia, que teve uma passagem decepcionante pelo Tricolor na reta final de 2023, é a principal esperança do time uruguaio para superar o Rubro-Negro e garantir a classificação para a semifinal da competição.

Aos 25 anos, o jogador vem fazendo uma temporada de destaque pelos aurinegros. Ele marcou 16 vezes e deu 14 assistências em 34 jogos disputados. No torneio continental, são três bolas na rede e cinco passes para gol.



Leo Fernández é considerado peça fundamental da equipe comandada por Diego Aguirre, sendo o "motorzinho" do time uruguaio. As bolas paradas, característica mais forte do jogador, inclusive, são um ponto a ser observado com atenção pelo Flamengo. Nesta temporada, são quatro gols em cobranças de falta.

O seu desempenho em 2024 era o que o torcedor do Fluminense esperava, quando foi contratado em julho do ano passado. Porém, o meia não correspondeu às expectativas. Pelo Tricolor, disputou 20 jogos, fez um gol e deu uma assistência.

Apesar da curta passagem, ele foi importante em uma partida na campanha do título da Libertadores na última temporada. Contra o Argentinos Juniors, deu o passe para Samuel Xavier empatar a partida de ida das oitavas de final, na Argentina.