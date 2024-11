Sob o comando de Scaloni, Messi e companhia visitam o Paraguai pelas Eliminatórias às 20h30 (de Brasília) - AFP

Sob o comando de Scaloni, Messi e companhia visitam o Paraguai pelas Eliminatórias às 20h30 (de Brasília)AFP

Publicado 14/11/2024 16:19 | Atualizado 14/11/2024 16:23

Assunção - Os paraguaios proibiram a entrada de torcedores no Estádio Defensores del Chaco com a camisa de Messi no duelo desta quinta-feira (14). Apesar disso, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, acredita que a regra não será seguida.

"Logicamente, para o futebolista paraguaio, para o torcedor, todos querem vestir a camisa da seleção. Mas Leo (Messi) é mais forte que tudo isso", ponderou o comandante.

O responsável pela ideia foi o diretor de futebol do Paraguai, Fernando Villasboa. A ideia é que os torcedores presentes, em especial os locais, criem uma atmosfera de apoio à seleção nacional ao invés de focar no astro.

"Não permitiremos a camisa do outro time. Não é um problema contra Messi. Respeitamos a carreira de todos os jogadores de futebol. É que a casa é muito importante para nós", disse Villasboa.

Treinador da Albirroja, Gustavo Alfaro também comentou a situação: "Não tenho nada a ver com a proibição das camisetas. Eu não tinha ideia disso. Acho que a ideia é reduzir a margem de uma possível fonte de conflito".

As seleções se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Argentina é a líder, com 22 pontos, e, o Paraguai, o 6º colocado, com 13.